Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage in Illertissen: Welche Verkehrsmittel nutzen Sie am meisten?

Lokal Die Stadt Illertissen befragt Bürgerinnen und Bürger zur Mobilität. Auch unsere Redaktion fragt nach: Welches Verkehrsmittel nutzen Menschen für gewöhnlich?

Von Regina Langhans

In der Debatte um umweltfreundliche Energie und Einsparmöglichkeiten spielt auch die Art der Fortbewegung bei den Menschen eine wichtige Rolle. Die Stadt Illertissen startet wie berichtet eine freiwillige Erhebung in der Bevölkerung, um besser planen zu können. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Welche Verkehrsmittel nutzen Sie am meisten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen