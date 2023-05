Unfall auf Autobahnparkplatz: Notarzt kommt mit dem Hubschrauber

Eine schwangere Frau ist an einem Unfall auf einem Parkplatz bei Illertissen beteiligt. Weil kein Notarzt in der Nähe ist, kommt ein Helikopter zum Einsatz.

Aufsehen erregt hat der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" aus Ulm am frühen Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr, als er auf einer Wiesen neben dem Autobahnrastplatz "Tannengarten Ost" bei Illertissen landete. Grund für den Einsatz war ein Auffahrunfall auf dem Parkplatz, der nur zwei leichte Blechschäden zur Folge hatte. Allerdings saß in einem der beteiligten Fahrzeuge eine schwangere Frau, die vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht wurde.

Die schwangere Frau wurde untersucht und in eine Klinik gebracht

Sicherheitshalber hatte der Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes einen Notarzt angefordert. Nachdem in der Umgebung keiner verfügbar war, entsandte die Leitstelle den Hubschrauber aus Ulm als Notarztzubringer. Nach der Untersuchung und dem Abtransport der Frau in die Klinik konnte "Christoph 22" wieder zurück zu seinem Standort am Bundeswehrkrankenhaus fliegen. Die Feuerwehr Illertissen hatte den Parkplatz für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (wis)