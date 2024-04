Mehrere Diebstähle aus unversperrten Autos: Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer werden in Unterroth auf verdächtige Personen aufmerksam. Nach einer erfolglosen Fahndung ermittelt die Polizei wegen einer Diebstahlserie.

Die Illertisser Polizei ermittelt wegen einer Diebstahlserie im südlichen Landkreis Neu-Ulm. Offenbar suchen Kriminelle gezielt geparkte Autos auf, um daraus etwas zu entwenden.

In der Nacht auf Freitag, so teilt die Polizei mit, bemerkten ein Autofahrer und sein Beifahrer gegen 3.10 Uhr während der Fahrt durch Unterroth zwei Männer, welche sich auffällig hinter einem geparkten Auto versteckten. Der Fahrer hielt an und stieg mit seinem Mitfahrer aus. In diesem Moment rannten die beiden anderen Personen auf ein freies Feld in Richtung Buch davon. Auf ihrer Flucht warfen sie eine Tasche weg.

Mehrere Geschädigte meldeten sich bei Polizei Illertissen

Wie sich wenig später herausstellte, wurde diese Tasche samt Inhalt aus dem Innenraum des Wagens entwendet, hinter welchem sich die beiden Täter versteckten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Dieben blieb nach Angaben der Polizei erfolglos. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und stellten zudem fest, dass offenbar weitere geparkte Fahrzeuge im Umfeld versucht wurden zu öffnen. Die Täter suchten offenbar gezielt nicht versperrte Fahrzeuge, um daraus Wertgegenstände zu stehlen.

Am frühen Freitagmorgen gingen bei der Polizei Illertissen mehrere Meldungen weiterer Geschädigter ein, aus deren unversperrten Fahrzeugen Gegenstände gestohlen wurden. Ermittler der Dienststelle nahmen die Arbeit auf und werten nun die gesicherten Spuren aus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)