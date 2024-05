Illertissen/Vöhringen

Steht das Gesundheitszentrum Illertissen auf der Kippe?

Plus Erste politische Weichen werden Mitte Mai gestellt. Eine beunruhigte Bürgerin hat inzwischen eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Einrichtung gestartet.

Von Thomas Vogel

Knapp 18 Millionen Euro betrug ihr Defizit zuletzt, die Kreisspitalstiftung Weißenhorn, zu der das Gesundheitszentrum Illertissen gehört, steckt tief in den roten Zahlen. Tendenz: steigend. Entsprechend hoch ist der Handlungsdruck im Landratsamt Neu-Ulm. Wie dessen Pressestelle auf Anfrage mitteilt, läuft in Bälde der sogenannte Gestaltungsprozess zu den Einrichtungen an. Ende nächster Woche solle sich dazu der Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen in eine Strategieklausur begeben. Droht der Illertisser Einrichtung das Aus?

Das Landratsamt äußert sich vage: "Dabei sollen gemeinsam verschiedene Szenarien erarbeitet werden, wie die Einrichtungen der Kreisspitalstiftung Weißenhorn künftig ausgestaltet sein sollen. Daraus sollen Beschlüsse abgeleitet werden, welche Szenarien weiterverfolgt und im Detail geprüft werden sollen." Einige Wochen später und nach eingehender Beratung der politischen Gremien sollten dann die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Von möglichen Schließungen ist in der Mitteilung indes nicht die Rede, von unausweichlichen Veränderungen aber sehr wohl. Denn das Defizit bedeutet für den Landkreishaushalt eine enorme Belastung und schränke zunehmend den Handlungsspielraum für die weiteren Aufgaben des Landkreises ein, wird darin aufgeführt.

