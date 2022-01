Kempten/Landkreis Neu-Ulm

17:06 Uhr

Polizei-Einsatzzentrale: Alle viereinhalb Minuten ein neuer Einsatz

Bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten sind im vergangenen Jahr mehr als 123.000 Einsätze koordiniert worden.

Plus Das Polizeipräsidium Kempten erklärt, an welchen Tagen 2021 es auch im Kreis Neu-Ulm am meisten zu tun gab. Besonders bei einem Thema klingelte oft das Telefon.

Von Rebekka Jakob

Es ist ein großes Gebiet, welches das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zu betreuen hat: Vom Allgäu bis nach Neu-Ulm, vom Illertal im Westen bis ins Mindeltal im Osten. Ein großes Gebiet, in dem immer mehr zu tun ist. Die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Kempten bewältigten im vergangenen Jahr 123.326 Einsätze. Das entspricht rund 337 Einsätzen pro Tag oder einem Einsatz rund alle viereinhalb Minuten, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

