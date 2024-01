Auto kracht in Bebenhausen gegen eine Stützmauer

Eine Frau kommt mit ihrem Wagen in der Ortsdurchfahrt von Bebenhausen von der B300 ab. Die 66-Jährige wird bei dem Unfall verletzt, das Auto stark beschädigt.

Leichte bis mittelschwere Verletzungen hat eine Frau aus dem Bodenseeraum am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Bebenhausen erlitten. Gegen 6.45 Uhr war die 66-Jährige mit ihrem Skoda Octavia auf der Bundesstraße 300 in der Ortsdurchfahrt von Bebenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Wagen gegen eine Stützmauer, die einem Wohnhaus vorgelagert ist.

Nach dem Unfall war zunächst auch die Feuerwehr Babenhausen vor Ort

Nachdem in den ersten Notrufen davon die Rede war, dass ein oder zwei Autos beteiligt und eine Person eingeklemmt seien, wurden die Feuerwehren Bebenhausen, Kettershausen und Babenhausen alarmiert. Bei deren Eintreffen war die Lage übersichtlicher und es stellte sich heraus, dass die Fahrerin allein war und ohne weitere Hilfsmittel das Auto verlassen konnte. Deshalb rückte die Feuerwehrleute aus Babenhausen wieder ab. Die Ortswehren sicherten die Unfallstelle, leiteten den Verkehr um und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Sachschaden am Auto wurde von der Polizei vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt. (wis)