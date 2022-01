Landkreis Neu-Ulm

vor 26 Min.

Corona-Testpflicht in Kindergärten: So läuft es im Kreis Neu-Ulm

Plus Seit Anfang der Woche müssen sich Kinder in Kindergärten regelmäßig auf das Coronavirus testen. So setzen die Einrichtungen im Landkreis die Testpflicht um.

Mit dem neuen Jahr kam die Testpflicht in die Kindergärten. Seit Montag dürfen Buben und Mädchen in bayerischen Krippen und Kindergärten nur betreut werden, wenn sie dreimal in der Woche einen negativen Corona-Test vorweisen können. So sieht es bei den Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen