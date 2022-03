Impftermin in Marienfried am Wochenende ist abgesagt

Der Landkreis Neu-Ulm streicht den geplanten Termin am Wochenende. In Illertissen zieht die Impfstelle an einen neuen Standort um.

Der Sonderimpftermin, den der Landkreis Neu-Ulm gemeinsam mit der Gebetsstätte Marienfried für den 12. März organisiert hatte, ist abgesagt. Das Landratsamt nennt die geringe Nachfrage als Grund dafür. Impfungen sind am Samstag regulär über das Impfzentrum in Weißenhorn sowie die Impfstelle in Illertissen möglich - diese wird allerdings ab der kommenden Woche ihren Standort ändern.

Um die Sonderimpftermine in der Gebetsstätte Marienfried, die erstmals im Februar angeboten wurden, hatte es in den vergangenen Wochen Diskussionen gegeben. In der Wallfahrtsstätte waren Hassmails eingegangen. Während einige Geistliche das Angebot begrüßten, stand der katholische Dekan und Vöhringer Stadtpfarrer Martin Straub eher kritisch dem Angebot gegenüber.

Die Impfstelle in Illertissen wird künftig beim Alten Feuerwehrhaus angesiedelt sein. Am Samstag, 12. März, finden deshalb zum letzten Mal Impfungen von 15 bis 18 Uhr an der Vöhlinhalle statt. Des Weiteren wird die Impfstelle aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage künftig nur noch am Samstag geöffnet sein. Der bisherige Öffnungstag am Freitag entfällt nach Angaben des Landratsamts.

Im Alten Feuerwehrhaus Illertissen wird künftig geimpft

Der bisherige Standort der Feuerwehr wird frei, weil die Wehr ins neu gebaute Feuerwehrhaus umgezogen ist. Damit finden Impfungen in Illertissen ab Samstag, 19. März, immer samstags von 15 bis 18 Uhr statt. Geimpft wird am Alten Feuerwehrhaus Illertissen, Vöhlinstraße 1. Möglich sind hier Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste und die zweite Auffrischungsimpfung/Booster-Impfung. Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech sowie Moderna. Impfungen mit Novavax sind aktuell ausschließlich im Impfzentrum Weißenhorn vorgesehen. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich. Weitere Infos unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen (AZ, rjk)