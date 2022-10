Landtagswahl: Bei der CSU hat Freudenberger keine Konkurrenz

In Roggenburg haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen 2023 vorgestellt. Beim Bezirkstag und den Listenplätzen stehen noch Entscheidungen an.

Die Entscheidung fällt am 18. November: Dann bestimmen die Delegierten der CSU im Landkreis Neu-Ulm, wen sie für die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023 ins Rennen schicken wollen. Beim Direktmandat für den Landtag scheint die Sache schon entschieden: Landrat Thorsten Freudenberger geht ohne Gegenkandidaten an den Start. Bei den Listenkandidaten und den Bewerbern für den Bezirk muss noch abgestimmt werden.

Bis zum Freitag vergangener Woche sollten sich Interessentinnen und Interessenten melden. Diese haben sich nun am Montagabend im Klostergasthof in Roggenburg kurz der CSU-Kreiskonferenz vorgestellt. Diese besteht aus dem CSU-Kreisvorstand und den CSU-Ortsvorsitzenden. Für das Landtagsdirektmandat wird, wie bereits angekündigt, der amtierende Landrat und CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger kandidieren. Amtsinhaberin Beate Merk hatte zuvor angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. "Weitere Bewerberinnen und Bewerber haben sich hierfür nicht gemeldet", heißt es seitens der CSU.

Für den Bezirk gibt es mehrere Kandidaten im Kreis Neu-Ulm

Eine Veränderung steht auch bei der Kandidatur für das Bezirkstagsmandat an, nachdem Amtsinhaber Herbert Pressl Ende November angekündigt hatte, dass er nichts gegen einen Generationswechsel hätte. Pressl ist seit 1994 Bezirksrat. Für das Direktmandat im Bezirkstag bewerben sich bei der Landkreis-CSU Katja Ölberger und Johann Deil, die beide dem Kreistag angehören. Auch bei den Listenkandidaten hat der Kreisverband die Wahl: Für den Bayerischen Landtag interessieren sich Christin Stepanski und Christiane Ade, für den Bezirkstag Erik Schiefele und Darian Williams.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Katrin Albsteiger wurde von der Kreiskonferenz zur Koordinatorin für die Personalfindung bestimmt. Für die Landtags- und Bezirkstagswahlen hätten sich "ganz unterschiedliche und sehr formidable Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, die bei der Vorstellung alle auf ihre Art überzeugen konnten". Am kommenden Samstag stellen sich alle in einem Videoformat den Mitgliedern des CSU-Kreisverbandes Neu-Ulm vor. Die Nominierungsversammlung für die Landtags- und Bezirkstagswahlen findet dann am 18. November statt.

Landkreis Neu-Ulm ist bei der Landtagswahl 2023 zweigeteilt

Bei den Landtagswahlen 2023 ist der Landkreis Neu-Ulm zweigeteilt: Zum Wahlkreis Neu-Ulm gehören neben der Stadt Neu-Ulm die Kommunen Bellenberg, Elchingen, Holzheim, Illertissen, Nersingen, Pfaffenhofen, Roggenburg, Senden, Vöhringen, und Weißenhorn. Die Kommunen Altenstadt, Kellmünz, Osterberg, Oberroth und Unterroth gehören wie die Unterallgäuer Gemeinden Babenhausen, Egg, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg und Winterrieden zum Wahlkreis Memmingen. Hier hat die CSU mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek bereits einen Direktkandidaten nominiert.