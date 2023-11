Neue Weihnachts-CD der Schwabengilde erscheint im November

Musik und Texte zur Weihnachtszeit kommen zum Beispiel aus Weißenhorn, Bibertal und Pfaffenhofen. Bald gibt es die neue CD in der Region zu kaufen.

Freunde mundartlicher Texte dürfen sich freuen: Die Matzenhofer Schwabengilde steht kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Weihnachts-CD mit dem Titel "Weihnachta dahoim". In bewährter Weise beinhaltet diese besinnliche und abwechslungsreiche Texte zu Advent und Weihnachtszeit, wie stets mit passender musikalischer Begleitung.

Zu hören sind neben Maria Störk aus Pfaffenhofen auch Marianne Günl aus Weißenhorn, Peter Mader aus Burgau sowie German Schwehr aus Ettlishofen. Den instrumentalen Teil übernehmen die Zeller Saitenmusik mit Harfe, Hackbrett und zwei Zithern. Ebenso spielt und singt die Gruppe ForEverYoung aus Weißenhorn zur Jahreszeit passende Weisen.

Hier gibt es die neue CD der Schwabengilde zu kaufen

Die Matzenhofer Schwabengilde, welche auch eine Kooperation mit dem Schwäbischen Literaturschloss Edelstetten pflegt, erhielt im Jahr 2020 den Pro-Suebia-Preis der Dr.-Eugen-Liedl-Stiftung für ihr weites kulturelles Engagement. Zudem überreichte im November vergangenen Jahres der bayerische Staatsminister Albert Füracker dem Verein den Dialektpreis Bayern. Die neue CD wird ab 15. November bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich sein: Schlegelsche Buchhandlung in Weißenhorn, Buchhandlung Zanker in Illertissen, Papeterie Dilger in Babenhausen und ABC-Büchershop im Krumbach.