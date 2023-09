Landtagswahl 2023 im Kreis Neu-Ulm: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Am 8. Oktober wird im Landkreis Neu-Ulm gewählt. Wer tritt an? Wer darf wählen? Und wann findet die Podiumsdiskussion unserer Redaktion statt? Ein Überblick.

Der Countdown läuft: In genau einem Monat sind die Wahlberechtigten in Bayern dazu aufgerufen, einen neuen Landtag und neue Bezirkstage zu wählen. Im Landkreis Neu-Ulm sind die ersten Wahlbenachrichtigungen schon versandt worden. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtags- und Bezirkswahl 2023 im Kreis Neu-Ulm.

Wer tritt bei den Wahlen am 8. Oktober an?

Zwölf Direktkandidaten und 13 Parteien bewerben sich bei den Wahlen im Stimmkreis Neu-Ulm um Stimmen für den Landtag und den Bezirkstag. Der Süden des Landkreises ebenso wie die Gemeinden der VG Babenhausen gehören zum Stimmkreis Memmingen mit jeweils eigenen Kandidatinnen und Kandidaten.

Wo kann ich mich über die Kandidaten informieren?

Zusätzlich zu den zahlreichen Wahlkampfterminen der Parteien und Gruppierungen veranstaltet unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk Neu-Ulm eine Podiumsdiskussion. Im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen diskutieren am Mittwoch, 27. September, ab 19 Uhr die Direktkandidatinnen und -Kandidaten für den Stimmkreis Neu-Ulm der bereits im Landtag vertretenen Fraktionen von CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne, FDP und AfD mit den Moderatoren Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob über aktuelle politische Themen. Die Diskussionsrunde wird von Gebärdendolmetschern begleitet. Um abschätzen zu können, wie viele Besucherinnen und Besucher mit Höreinschränkungen diese Möglichkeit nutzen möchten, werden diese um eine kurze Anmeldung per Mail an redaktion@nuz.de gebeten.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Wer darf wählen?

Im Stimmkreis 713 Neu-Ulm sind nach derzeitigem Stand rund 114.000 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren wahlberechtigt. Der Stimmkreis umfasst den Landkreis Neu-Ulm außer den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Altenstadt, Kellmünz, Osterberg) und der Verwaltungsgemeinschaft Buch (Buch, Oberroth, Unterroth). Diese Gemeinden des Landkreises Neu-Ulm sind bei der Landtagswahl dem Stimmkreis 712 Memmingen zugeordnet.

Bayern wählt den Landtag: Ab wann kann gewählt werden?

Ende August hat das Landratsamt Neu-Ulm die Briefwahlunterlagen an die Rathäuser verteilt. Damit können die Städte und Gemeinden ab sofort die Briefwahlunterlagen an die Antragstellerinnen und Antragsteller übersenden. Wer per Briefwahl abstimmen will, kann das bis spätestens 6. Oktober, 15 Uhr (zweiter Tag vor der Wahl) bei seiner Gemeinde beantragen. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief vor Schließung der Wahllokale bei der dafür zuständigen Stelle vorliegen. Die Urnenwahl findet am Sonntag, 8. Oktober, in allen Wahllokalen statt. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahlberechtigten Zeit, ihre Stimmen abzugeben.

Wie viele Kreuzchen sind bei der Wahl zu machen?

Jede Wählerin und jeder Wähler kann sowohl bei der Landtags- als auch bei der Bezirkstagswahl je zwei Stimmen vergeben: Mit der Erststimme wird in jedem Stimmkreis ein Abgeordneter direkt in den Land- beziehungsweise Bezirkstag gewählt (Direktkandidat). Gewählt ist im Stimmkreis der Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Mit der Zweitstimme vergibt die Wählerin/ der Wähler die Stimme an eine Listenkandidatin oder einen Listenkandidaten in den Wahlkreisen, die mit den sieben bayerischen Regierungsbezirken übereinstimmen. Für die Zulassung der Wahlvorschläge ist der Wahlkreisausschuss bei der Regierung von Schwaben zuständig.

Landtagswahl in Bayern 2023: Wann steht das Ergebnis fest?

Nach Schließung der Wahllokale am 8. Oktober um 18 Uhr werden die Stimmen direkt ausgezählt und die ersten Schnellmeldungen im Stimmkreis Neu-Ulm im Internet unter www.landkreis.neu-ulm.de/wahlen/index.html veröffentlicht. Aktuelle Ergebnisse für die Stimmkreise Neu-Ulm und Memmingen gibt es auch in unserem Online-Liveticker am Wahlabend.