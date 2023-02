Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Prozesse wegen Corona: "In der Regel sind das keine Schwerverbrecher"

Am Amtsgericht in Neu-Ulm wurde schon des Öfteren wegen Corona-Verstößen verhandelt.

Plus Am Amtsgericht Neu-Ulm wird nach wie vor wegen Corona-Verstößen verhandelt. Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler erklärt, warum diese Verfahren wichtig sind.

Von Maximilian Sonntag

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der Freistaat Bayern knapp 40 Millionen Euro an Bußgeldern seit Pandemiebeginn wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängt hat. Ganz vorn liegt dabei der Landkreis Neu-Ulm. Im Kreisgebiet sind während der vergangenen drei Jahre mehr als 4000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingeleitet worden. Einer der Fälle kam am Montag bei einer Verhandlung am Neu-Ulmer Amtsgericht zur Sprache.

