Veranstaltungsreihe: Reden über seelische Gesundheit

Wo hört der Herbstblues auf und wo fängt eine mentale Krankheit an? Am 10. November startet die Veranstaltungsreihe "Herbstgespräche" im Landkreis Neu-Ulm.

Regenverhangener Himmel, kürzere Tage, ewig laufende Nase: Der Herbst kann aufs Gemüt schlagen. Auch deswegen haben besonders zu dieser Jahreszeit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Mit der Veranstaltungsreihe „Herbstgespräche“ kommen die Gesundheitsregion Plus Landkreis Neu-Ulm, die AOK-Direktion Günzburg und die Selbsthilfe Seelische Gesundheit Neu-Ulm vom 10. bis 28. November 2023 dem Bedürfnis nach Information und Rat zur Seelischen Gesundheit nach. Zum Auftakt besucht die bekannte Moderatorin Caro Matzko ihre alte Heimat.

In einer Pressemitteilung informiert das Landratsamt Neu-Ulm über das Programm. Demnach kommt am Freitag, 10. November, die Journalistin, Moderatorin und Autorin Caro Matzko in die Region. Die 44-Jährige wuchs In Burlafingen auf. Im Bayerischen Fernsehen hat sie als Moderatorin der Personality-Show „Ringlstetter“ und der Sendung „Planet Wissen“ große Bekanntheit erlangt. Bei ihrem Auftritt in der Hochschule Neu-Ulm (Wileystraße 1, Beginn: 19 Uhr) liest Caro Matzko aus ihrem Buch „Size Egal – dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein“. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit ihr über das Thema zu diskutieren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Es gibt mehrere Termine im Landkreis Neu-Ulm

Weitere Veranstaltungen der „Herbstgespräche“ sind:

Montag, 13. November, 18 Uhr, AOK Neu-Ulm (Meininger Allee 5): „Wir sind unser Körper – auf körperliche Signale und Frühsymptome achten“, Vortrag von Prof. Dr. Harald Gündel vom Universitätsklinikum Ulm – Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Mit Anmeldung.

Mittwoch, 15. November, 18 Uhr, AOK Neu-Ulm (Meininger Allee 5): „Seelische Belastungen durch Arbeitslosigkeit und mögliche Lösungsstrategien“, Vortrag von Jürgen Brötz und Kerstin Schmölz vom Kolping-Bildungswerk Iller/Donau. Mit Anmeldung.

Montag, 20. November, 18 Uhr, AOK Neu-Ulm (Meininger Allee 5): „Bewegung in bewegten Zeiten – Diskussionsrunde mit interaktiven Bewegungseinheiten“. Expertenrunde: Ottmar Pfanz-Sponagel (AOK), Michaela Kaiser (Psychotherapeutin), Isabell Schick (Selbsthilfevertreterin), Marc Löchner (Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion Plus). Mit Anmeldung.

Dienstag, 21. November, 10 bis 15 Uhr: Tag der offenen Tür des Sozial-Psychiatrischen Zentrums Illertissen des Diakonischen Werks Neu-Ulm (Unterer Graben 7, Illertissen) mit Adventsmarkt. Ohne Anmeldung.

Donnerstag, 23. November, 18 Uhr, Schützenheim Kellmünz (Römerstraße 12): „Problematische Mediennutzung – Die Grenzen zwischen Virtualität und Realität“. Referent: Ronald Stolz, Betroffener und Vorsitzender des Vereins „Aktiv gegen Mediensucht“. Ohne Anmeldung.

Freitag, 24. November, 14 bis 16 Uhr, Tagesstätte für seelische Gesundheit Neu-Ulm (Gartenstraße 20): „Miteinander ins Gespräch kommen“. Ohne Anmeldung.

Dienstag, 28. November, 18 Uhr, AOK Neu-Ulm (Meininger Allee 5): Trialog „Das neue Betreuungsrecht – neue Chancen, neue Grenzen“. Referent: Heinz Mohr, Diplom-Psychologe, Leiter einer Beratungsstelle. Mit Anmeldung.

Anmeldung unter: guenzburg@by.aok.de oder telefonisch unter 08221/94 171. Weitere Informationen zu den Terminen stehen unter https://www.landkreis-nu.de/Gesundheit/Veranstaltungen im Internet. (AZ)