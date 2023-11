Von Wacken ins Maximilianeum: Wie rocken Sie den Landtag, Thorsten Freudenberger?

Als Neuer im Bayerischen Landtag sucht der CSU-Abgeordnete jetzt im Maximilianeum seinen Weg. Ein Podcast-Gespräch über Freude, Fußball und Festivalbesuche.

Er gehört zu den Neuen im Bayerischen Landtag: Thorsten Freudenberger hat sein Amt als Landrat des Kreises Neu-Ulm gegen den Abgeordnetenposten eingetauscht. Wie das so ist als Neuling im Landtag und wie er auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin blickt, darüber hat der Vöhringer in einer neuen Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob gesprochen. Natürlich ging es dabei nicht nur um Politik - sondern auch um Freudenbergers musikalische und sportliche Leidenschaften.

Im Podcast-Gespräch verrät der Landtagsabgeordnete unter anderem, welchen Spitzenpolitiker er gerne mitnehmen würde nach Wacken. Denn das Metalfestival steht auch weiterhin fest in seinem Terminkalender. Ob der Hashtag #freuderockt sich ähnlich durchsetzen wird wie #söderisst, bleibt zwar noch abzuwarten - klar ist für den CSU-Abgeordneten aber, dass er auch weiterhin nicht nur mit Wacken-Fotos auf Social Media unterwegs sein wird, sondern dort auch über seine Arbeit im Landtag zu berichten.

Thorsten Freudenberger im Podcast "Studio West"

Und wie ist das nun mit dem Rocken im Landtag? "Wenn rocken bedeutet, dass ich mich im Landtags sehr engagiert und hoffentlich auch erfolgreich für die Belange der Menschen im Stimmkreis Neu-Ulm einsetze, dann rocke ich den auch von mir aus. Wenn's um modernes, um ein soziales, um ein demokratisches Bayern geht, dann rocke da auch mit. Ansonsten geht es aber darum zu arbeiten, oder zum schaffa, wie der Schwab sagt. Und das hat nicht immer was mit freudigem Rocken zu tun."

Thorsten Freudenberger zu Gast im Podcast Studio West. Foto: Rosaria Kilian

Freude und Leid liegen für den Fußballfan übrigens ganz nah beieinander: Als Fan des FC Bayern und von Union Berlin erlebt Freudenberger beides meist am selben Bundesliga-Spieltag. Und was passiert eigentlich, wenn beide Vereine gegeneinander spielen? Die Antwort gibts ebenfalls in der aktuellen Podcastfolge.

Nach fast zehn Jahren als Landrat blickt Thorsten Freudenberger jetzt gespannt auf den 14. Januar, wenn seine Nachfolgerin oder Nachfolger gewählt wird. Im Podcast erzählt Freudenberger auch ganz offen, was er aus seiner Zeit als Landrat des Kreises Neu-Ulm bedauert. Und er spricht von seinen letzten Terminen in seiner alten Position - bei denen übrigens auch ein Tränchen geflossen sein könnte.

Der Podcast mit Thorsten Freudenberger bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

