Wechsel im Vorstand bei der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen steht bevor

Walter Brugger geht im kommenden Jahr als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse im Landkreis Neu-Ulm in den Ruhestand. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Bei der Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen steht ein Generationenwechsel im Vorstand an. Es gibt ein neues designiertes Mitglied des Vorstands - und einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden Armin Brugger, der im Sommer des kommenden Jahres in Ruhestand geht.

Der Verwaltungsrat hat Bernhard Fäustle zum 1. Oktober in den Dienst der Sparkasse berufen. Wie die Sparkasse mitteilt, werde Fäustle zunächst die Funktion einer Hauptbereichsleitung einnehmen und soll dann zum 1. Juli 2024 in den Vorstand der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen aufrücken. Der langjährige Vorstandsvorsitzende, Armin Brugger, wird zu diesem Zeitpunkt mit Erreichen des 65. Lebensjahres in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender soll Oliver Haecker werden, der seit 2020 dem Vorstand der Sparkasse angehört.

Bernhard Fäustle soll 2024 in den Vorstand der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen aufrücken. Foto: Sparkasse

Bernhard Fäustle, Jahrgang 1990, stammt aus Memmingen, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Fäustle war mehrere Jahre bei der heutigen Sparkasse Schwaben-Bodensee bis 2019 im Bereich Controlling tätig, zuletzt als Leiter Betriebswirtschaft, bevor er zur Sparkasse Landsberg-Dießen als Bereichsleiter Unternehmenssteuerung und stellvertretendes Vorstandsmitglied wechselte. Fäustle hat den Bachelor of Arts absolviert und betätigt sich als Dozent und Mitglied des Prüfungsausschusses im Bereich Bankcontrolling an der DHBW Ravensburg. (AZ)

