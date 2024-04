Memmingen

Mordprozess Altenstadt auf der Zielgeraden: Ein Blutfleck gibt Rätsel auf

Für ein Ergänzungsgutachten hat der Leiter der Rechtsmedizin in Ulm die Schilderungen des Hauptangeklagten mit den Obduktionsergebnissen und den Spuren am Tatort verglichen.

Plus Der Rechtsmediziner hat die Ausführungen des Hauptangeklagten überprüft. Die Strafkammer hält es für möglich, dass Patrick O. eine andere Tat verdecken wollte.

Von Jens Noll

Wie glaubwürdig sind die Schilderungen des Hauptangeklagten im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Altenstadt? Mit dieser Frage hat sich die 1. Strafkammer des Landgerichts Memmingen am Donnerstag befasst. Eine Woche zuvor hatte Patrick O. wie berichtet überraschend die Tötung seines Vaters und dessen Partnerin eingeräumt. Das Gericht hatte den Ulmer Rechtsmediziner Prof. Dr. Sebastian Kunz daraufhin um eine Überprüfung der Einlassungen von Patrick O. gebeten. Seiner Einschätzung nach gibt es noch ein paar Ungereimtheiten und eine offene Frage.

Dem Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Ulm lagen für die Erstellung seines Ergänzungsgutachtens die Ausführungen des Hauptangeklagten schriftlich vor. Patrick O. ist nach eigenen Angaben in der Nacht auf den 22. April 2023 über ein gekipptes Fenster in das Haus seines Vaters Karl O. eingedrungen, weil er ihm eine Schusswaffe "unterschieben" wollte, um ihn dann bei der Polizei anzuzeigen. Er hatte ein Messer bei sich. Den Schilderungen zufolge wurde er von Monika O., der Ehefrau seines Vaters, überrascht. Später sei auch der Vater aufgewacht.

