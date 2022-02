Neu-Ulm

07:00 Uhr

Angeklagter wird in Vergewaltigungsprozess freigesprochen

Angeklagte in Vergewaltigungsprozessen werden überdurchschnittlich oft freigesprochen. Ein Fall am Neu-Ulmer Amtsgericht zeigt, warum das so ist.

Plus Ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis soll sich an seiner Ex-Partnerin vergangen haben. Das Amtsgericht Neu-Ulm spricht ihn am Ende frei – ein Fall von vielen.

Von Franziska Wolfinger

Hat ein 19-Jähriger seine Ex-Partnerin vergewaltigt? Es sind harte Vorwürfe, denen sich ein junger Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm vor dem zuständigen Amtsgericht stellen muss. In zwei Fällen soll es zu Übergriffen gekommen sein, auch zum Oralverkehr soll die Frau dabei gezwungen worden sein. Doch es mangelt an Beweisen.

