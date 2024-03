Oberroth

15:26 Uhr

300 junge Tänzerinnen und Tänzer in Oberroth reißen ihr Publikum mit

Plus 16 Gruppen zeigen vielseitige Shows, das Vereinsheim in Oberroth ist beim 3. Rothtal-Dance-Cup so voll wie selten. Was am Konzept so besonders ist.

Von Armin Schmid

Eine ganz große Bühne für viele kleine und junge Tänzerinnen und Tänzer bot das Vereinsheim in Oberroth beim Rothtal-Dance-Cup for Kids. So voll besetzt ist das Vereinsheim wohl selten wie bei der vielseitigen Tanzshow, an der insgesamt 16 Gruppen teilnahmen. Insgesamt knapp 300 Akteure waren es, die das Publikum im Saal mit ihren Bühnenauftritten, Kostümen und Choreografien zum Klatschen, Applaudieren und Mitsingen brachten.

Mit dabei waren Showtanzgruppen aus Erolzheim, Illertissen, Balzheim, Obenhausen, Baltringen, Berkheim, Buch, Äpfingen, Illerberg/Thal und die Kindershowtanzgruppe "Die jungen Wilden – D'JuWis" des SV Oberroth. Die Organisatorin Claudia Hahn freute sich, dass von vier bis 15 Jahren alle Altersgruppen vertreten waren. Ziel des Dance-Cups sei es, ohne Wettkampfdruck auftreten zu können. Es gehe um einen geselligen Nachmittag, viele Tanzvorführungen und darum, dass sich Kinder treffen, etwas einstudieren und zusammen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen