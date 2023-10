Unfall beim Überholen: Zwei Menschen werden leicht verletzt

Der Fahrer eines Kastenwagens will bei Unterschönegg abbiegen. Ein nachfolgender Autofahrer erkennt das jedoch zu spät.

Kurz nach neun Uhr hat sich am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2020 zwischen Babenhausen und Oberroth ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Fahrer mit seinem Kastenwagen mit Anhänger von Babenhausen in Richtung Oberroth unterwegs. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Unterschönegg wollte er von der Staatsstraße nach links abbiegen. Ein unmittelbar nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und setzte zum Überholen an. Dabei rammte das Auto den Kombi seitlich und beide Fahrzeuge fuhren nach links in einen angrenzenden abgeernteten Acker hinaus.

Das automatische "E-Call"-Notrufsystem des Autos löste Alarm aus. Da die Lage trotzdem zunächst unklar war und die Rückfrage der Integrierten Leitstelle Donau-Iller auf den automatischen Alarm ohne Erwiderung geblieben war, wurden die Feuerwehren Babenhausen. Buch, Oberroth und Unterroth in Marsch gesetzt, dazu Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Nach ihrem Eintreffen an der Unfallstelle konnten die auswärtigen Wehren jedoch wieder an ihre Standorte zurückkehren, da keine Personen eingeklemmt waren und der Einsatz von der zuständigen Ortsfeuerwehr Oberroth allein bewältigt werden konnte. Der Verkehr wurde wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sodass keine größeren Verkehrsbehinderungen entstanden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (wis)