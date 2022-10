Breitbandausbau: Osterberg erhält knapp eine Million Euro Förderung

Mit der Gigabitrichtlinie unterstützt der Freistaat Bayern die Expansion des Breitbandnetzes im ländlichen Raum. Osterberg profitiert davon.

Gute Nachrichten für den Breitbandausbau in der Region: Die Gemeinde Osterberg kommt in den Genuss von hohen Fördermitteln, mit denen schnellere Internetverbindungen auch im ländlichen Raum realisiert werden sollen. Die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig eine flächendeckende und leistungsfähige digitale Infrastruktur ist. "Ich freue mich, dass der Glasfaserausbau auch in meinen Stimmkreisgemeinden Osterberg und Kammlach insgesamt mit rund 2,2 Millionen Euro kräftig unterstützt wird", teilt der Memminger Landtagsabgeordnete und Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, mit. Der CSU-Politiker hat sich nach eigenen Angaben für eine bestmögliche Förderung eingesetzt.

Das Ziel lautet: Gigabit bayernweit bis 2025

Im Rahmen der bayerischen Gigabitrichtlinie wird demnach der Breitbandausbau in Osterberg mit 981.498 Euro gefördert. Die Gemeinde Kammlach im Unterallgäu erhält rund 1,2 Millionen Euro. "Die beiden Kommunen rüsten sich weiter für die digitale Zukunft", sagt Holetschek. "Leistungsfähige Glasfasernetze sind das Tor zur Welt unserer Zeit. Der Freistaat Bayern engagiert sich seit Jahren auf freiwilliger Basis massiv, um eine bestmögliche Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger insbesondere in den ländlichen Regionen zu ermöglichen."

Mit der Bayerischen Gigabitrichtlinie kann der Freistaat Holetschek zufolge als erste Region in der Europäischen Union den Glasfaserausbau auch dort fördern, wo bereits ein Netzbetreiber mindestens 30 Megabit pro Sekunde anbietet. Bislang seien schon mehr als 1230 Gemeinden in das Förderverfahren eingestiegen, 64 Prozent aller bayerischen Haushalte seien gigabitfähig erschlossen. Bayerns ambitioniertes Ziel lautet: Gigabit bayernweit bis 2025. (AZ)