Unfall auf A7: Autobahn zwischen Illertissen und Altenstadt teilweise gesperrt

Auf Grund von Starkregen und Aquaplaning sind am Sonntagmorgen auf der A7 bei Altenstadt in Fahrtrichtung Memmingen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Aquaplaning im Starkregen ist die Ursache für einen schweren Unfall gewesen, der sich am Sonntagmorgen kurz vor 7.30 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt (Iller) ereignet hat. Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und wurden von den Besatzungen mehrerer Rettungswagen und Notärzten versorgt.

Unfall auf der A7 bei Altenstadt: Zwei Autos stoßen zusammen, vier Personen werden verletzt. Foto: Wilhelm Schmid

Autobahn A7 in Fahrtrichtung Memmingen nach Unfall bei Altenstadt zum Teil gesperrt

Zwei Autos der Marken Mercedes und Volvo stießen zusammen und wurden weit voneinander weg geschleudert. Der Mercedes blieb auf der Einfahrtspur in Richtung Süden auf den Rädern stehen; der Volvo lag auf der Beifahrerseite gegen die Fahrtrichtung kurz vor der Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge sind offensichtlich total beschädigt.

Der genaue Hergang ist laut Polizei noch unklar und muss erst noch ermittelt werden. Die Feuerwehr Illertissen ist an der Unfallstelle mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Einfahrt Altenstadt in Richtugng Süden ist gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle durchgeleitet, es hat sich ein Rückstau mit derzeit etwa sechs Kilometern Länge bis auf Höhe Jedesheim entwickelt. Die Feuerwehr Weißenhorn hat eine Vorabsicherung erstellt. (wis)