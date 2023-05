Hubschrauber im Einsatz: Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Witzighausen und Weißenhorn schwer verletzt worden. Ein Notarzt kam mit dem Hubschrauber zum Unfall.

Zwei Motorradfahrer haben bei einem Unfall am Donnerstagmittag schwere Verletzungen davongetragen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war gut zwei Stunden lang gesperrt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Auf der Wullenstetter Straße zwischen Witzighausen und Weißenhorn wollte nach Polizeiangaben ein Auto nach links auf einen Parkplatz abbiegen und verlangsamte deshalb seine Fahrt bis zum Stillstand. Über den Parkplatz wollte der Fahrer wieder in die entgegengesetzte Richtung nach Weißenhorn fahren.

Ein 71-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation wohl zu spät und leitete eine Vollbremsung ein, sodass seine Maschine zu Sturz kam und seitlich über die Fahrbahn schlitterte.

Daraufhin fuhr ein zweiter Motorradfahrer auf ihn auf und stürzte ebenfalls. Beim Sturz der zwei Motorradfahrer wurde ein entgegenkommendes Auto an der linken vorderen Ecke beschädigt. Das Auto, das das Bremsmanöver ausgelöst hat, bleibt unbeschädigt.

Die Motorradfahrer sind mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Beide Motorradfahrer sind schwer verletzt und wurden mit Verletzungen im Halswirbelbereich per Rettungswagen jeweils einer in eine Klinik nach Ulm und in die Klinik nach Weißenhorn gebracht. Eine genauere Aussage zum Gesundheitsstand der beiden kann die Polizeiinspektion Weißenhorn derzeit nicht geben. Die Insassen der am Unfall beteiligten Autos sind unverletzt.

Nach Polizeiangaben war ein Rettungshubschrauber der Ulmer Luftrettungsstation "Christoph 22" als Notarztzubringer im Einsatz. Zudem seien ein weiterer Notarzt, zwei Rettungswagen, der Einsatzleiter Rettungsdienst sowie zehn Feuerwehrleute der Feuerwehr Witzighausen am Unfallort gewesen und haben geholfen, das Gebiet abzusperren, den Verkehr zu lenken und beim Aufräumen zu helfen.

Die Vollsperrung konnte gegen 14 Uhr wieder aufgehoben werden. Den entstandenen Sachschaden an beiden Motorrädern und dem Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro. (wis/roki)