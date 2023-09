Unbekannte beschädigen Autos in Senden und Weißenhorn

Eine Autofahrerin verursacht beim Ausparken in Senden einen immensen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei weiteren Unfällen in Senden und Weißenhorn.

In der Sendener Innenstadt sind am Donnerstag zwei Autos angefahren und beschädigt worden. Am Nachmittag parkte eine Autofahrerin in der Harderstraße laut Polizeibericht rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Weißenhorn ein Schaden von ungefähr 3000 Euro.

Zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr wurde in der Sendener Innenstadt außerdem ein BMW angefahren und beschädigt. Das Auto stand in einer Parkbucht an der Beethovenstraße. Der Mensch, der den Unfall verursacht hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf mehr als 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 07309/96550.

In Weißenhorn ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen VW gestoßen

Um Hinweise bittet die Weißenhorner Polizei auch im Falle einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Herzog-Georg-Straße. Dort wurde dem Polizeibericht zufolge am Donnerstag im Zeitraum zwischen 10.40 und 11.40 Uhr ein dort geparkter VW angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle. (AZ)