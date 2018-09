Ein Neuer für den SSV Ulm 1846 Fußball

vor 23 Min.

Die Ulmer Spatzen haben eine Neuverpflichtung bekannt gegeben. Der Vorverkauf für den DFB-Pokal läuft gut.

Ende August hat Spatzen-Neuzugang Luis Grassow überraschend um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Kein Spiel hat er für den SSV Ulm 1846 Fußball absolvieren können, da ihn eine Verletzung aus der Bahn geworfen hatte. Er spielt jetzt beim FC Pipinsried. Jetzt haben die Ulmer einen Ersatz für den Mittelfeldspieler präsentiert. Albano Gashi heißt der 23-Jährige, der Grassows Platz einnehmen wird.

SSV Ulm gibt neuen Mittelfeldspieler bekannt

Bis zum Sommer spielte er für den FC Ingolstadt II in der Regionalliga Bayern. 103 Spiele absolvierte er in der Liga und erzielte in der vergangenen Saison vier Tore. SSV-Trainer Holger Bachthaler hatte den Deutschen mit kosovarischen Wurzeln schon länger im Blick: „Bereits vor der Runde hatten wir Kontakt zu ihm und hätten ihn gerne unter Vertrag genommen.“ Der Neuzugang habe in den vergangenen Tagen schon mittrainiert und „einen guten Eindruck“ hinterlassen.

Gashi freut sich schon auf die neue Herausforderung: „Ich brenne darauf, hier in Ulm den nächsten Schritt zu machen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen.“ Einen Anteil daran dürfte auch das anstehende DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf haben. Der öffentliche Vorverkauf startete am Montag. Schon zuvor waren alle Sitzplätze vergriffen, der Verein sprach von über 10000 verkauften Karten. (gioe)

