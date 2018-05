vor 7 Min.

Elf Neue und ein altes Duo beim SSV Ulm 1846 Fußball Lokalsport

Holger Bachthaler (links) und Herbert Sailer werden in der kommenden Saison den SSV Ulm 1846 Fußball trainieren.

Nach dem Pokal ist vor der neuen Saison. Die Ulmer Spatzen haben ihre Personalplanung für die kommende Spielzeit bekannt gegeben.

Von Gideon Ötinger

Dass es große Änderungen bei den Spatzen geben würde, war schon länger klar. Zwölf Spieler gehen, dazu Trainer Flitsch und der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht. Nun hat der Verein bekannt gegeben, wer die Ulmer in der kommenden Saison verstärken wird. „Mit dem ein oder anderen laufen zwar noch Gespräche, im Großen und Ganzen ist die Kaderplanung allerdings abgeschlossen“, sagte Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß.

Abgänge: Den Verein verlassen werden Kevin Birk, Mustafa Özhitay, Holger Betz, Tim Göhlert, Olcay Kücük, Volkan Celiktas, Lukas Glade, Marco Roschmann, Stjepan Saric, Christian Sauter, Luca Graciotti und Mergim Neziri.

Zugänge: Die drei Spatzen-Torhüter, die den Verein verlassen, werden von David Hundertmark (20, SV Grödig), Jerome Weisheit (19, U19 VfB Stuttgart) und Christian Ortag (23, Stuttgarter Kickers) ersetzt. Dazu kommen die beiden Innenverteidiger Lukas Hoffmann (21, SG Sonnenhof Großaspach) und Luis Grassow (19, FC Pipinsried). Für das Mittelfeld stoßen Aron Viventi (21, Hoffenheim II), Nicolas Jann (26, FV Illertissen), Kai Luibrand (24, Karlsruher SC), Lennart Stoll (22, Preußen Münster) und Adrian Beck (20, Neckarsulmer Sportunion) dazu. Stürmen wird in der nächsten Saison wie berichtet Vitalij Lux. Der 29-jährige kirgisische Nationalspieler kommt auch aus Unterhaching. In der Region ist er bekannt, denn er spielte unter anderem für den FV Illertissen und den FV Weißenhorn.

SSV Ulm 1846 Fußball mit elf Neuverpflichtungen

Trainerstab: Bekanntermaßen werden Trainer Tobias Flitsch und der Torwarttrainer Guido Zawichowski die Spatzen ebenfalls verlassen. Zawichowski wird von Holger Betz beerbt, Flitsch wird in der neuen Saison an der Seitenlinie bei den Stuttgarter Kickers stehen. Holger Bachthaler übernimmt das Training bei den Ulmern. Der bisherige Co-Trainer Sven Ackermann wird beim SSV bleiben, genau wie Athletikcoach Sebastian Schulz, der noch mehr ins Training eingebunden werden soll. Dann gibt es noch zwei Neue. Philipp Mayer folgt wie bereits gemeldet Bachthaler von RB Salzburg an die Donau, wo er sich vor allem um die Videoanalyse, das Nachwuchsleistungszentrum und als Trainer um die U17 kümmern wird. Vom Verein bestätigt wurde zudem der Wechsel von Ex-Illertissen-Trainer Herbert Sailer nach Ulm. Er wird Bachthaler assistieren.

Sportliche Leitung/Organisation: Die Aufgaben vom bisherigen Sportlichen Leiter Lutz Siebrecht werden aufgeteilt. Um die Kaderplanung und sportliche Leitung kümmert sich Bachthaler, für die Organisation und die Spielleitung ist Thomas Rohmer zuständig. Der 35-jährige Laupheimer kümmerte sich auch schon beim Zweitligisten FC Heidenheim und beim Bundesligist FC Augsburg um diese Aufgaben. Ihn unterstützt Max Rieck, der beim SSV Ulm 1846 Fußball für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

