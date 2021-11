Fußball

vor 34 Min.

FV Illertissen: Zum Auftakt der Rückrunde kommt der VfB Eichstätt

Plus Der FV Illertissen ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Gegen Eichstätt fehlt allerdings der Stammtorhüter und um den gefährlichsten Angreifer wird gebangt.

Von Hermann Schiller

Für den FV Illertissen steht in der bayerischen Fußball-Regionalliga am Samstag (14 Uhr) bereits das erste Heimspiel der Rückrunde auf dem Programm, die Aufgabe gegen den Tabellenelften VfB Eichstätt kann die Mannschaft von Trainer Marco Konrad voller Selbstvertrauen in Angriff nehmen. Illertissen ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat vier dieser Partien gewonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen