Fußball

16:56 Uhr

Darf Kettershausen den ersehnten ersten Sieg der Bezirksliga-Saison feiern?

Ralph Amann hat mit seinem TSV Kettershausen einen schweren Stand in der Bezirksliga, gibt sich aber kämpferisch.

Plus Auch nach dem verpatzten Saisonstart in der Bezirksliga bewahrt Kettershausens Trainer Ralph Amann Ruhe – hofft aber auch auf den ersten Sieg gegen Bermaringen.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen kam am vergangenen Wochenende zu seinen ersten Toren und zum ersten Punkt. Ob der Aufsteiger jetzt richtig in der Fußball-Bezirksliga angekommen ist, wird sich am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Bermaringen zeigen.

Trainer Ralph Amann blickt mit gemischten Gefühlen auf den Auftritt in Blaustein zurück. Seine Truppe ergatterte zwar einen Punkt, hätte aber auch drei Zähler mitnehmen können. „Das war schon ein bisschen bitter“, gesteht er ein. Seine Truppe hatte bereits mit 2:0 geführt und verschoss beim Stand von 2:1 noch einen Elfmeter. „Das wäre dann wohl die Entscheidung gewesen“, meint Amann. So reichte es am Ende nur zum 2:2. Für sein Team gelte es nun, die Zähler zu sammeln wie das Eichhörnchen die Nüsse.

