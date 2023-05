Fußball

Der FV Illertissen verpatzt die Generalprobe vor dem Pokalfinale

Plus Am letzten Spieltag der Regionalliga Bayern verliert der FV Illertissen 0:1 gegen die DJK Vilzing. In einer Woche gegen Ingolstadt muss einiges besser werden.

Von Hermann Schiller

Generalprobe verpatzt, Premiere gelungen – dem FV Illertissen fehlt nur noch der zweite Teil dieser Lebensweisheit. Für den ersten Teil war am Wochenende ein 0:1 (0:0) gegen die DJK Vilzing verantwortlich. Teil zwei könnte kommenden Samstag folgen, wenn die Illertisser das Totopokalfinale gegen den Drittligisten FC Ingolstadt bestreiten. Dass das erheblich schwieriger wird, wissen die Illertisser.

Sie wissen auch, dass sie dann eine andere Leistung bieten müssen als im letzten Saisonspiel. Gegner Vilzing schaffte mit einem 1:0 den direkten Klassenerhalt, auch wenn die Illertisser – vornehmlich in der zweiten Halbzeit – alles probierten. Doch die fehlende Durchschlagskraft zog sich wie ein roter Faden durch das Spiel. Den Gästen erging es auch nicht besser, doch sie nutzten einen gravierenden Abwehrfehler des FVI zum einzigen Tor. Andreas Jünger war in eine zu kurze Kopfballrückgabe von Alexander Kopf gelaufen, umkurvte Torhüter Felix Thiel und traf.

