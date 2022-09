Fußball

vor 49 Min.

Der FV Illertissen will den Schwung aus dem Pokal mit in die Liga nehmen

Lokal Nach dem Pokalcoup gegen die Löwen warten am Wochenende zwei Punktspiele auf den FV Illertissen. Dabei wird die Mannschaft wohl noch von Interimstrainer Sven Ackermann betreut.

Die Freude über den Pokalcoup gegen 1860 München ist beim FV Illertissen noch nicht ganz verklungen, da steht schon wieder der Alltag in der bayerischen Regionalliga an. Dabei stellt sich die Frage, ob die Mannschaft den Schwung und die Euphorie mit in die Punktrunde nehmen kann. Am Wochenende besteht sogar zweimal die Gelegenheit, im Abstiegskampf zu punkten: Am Freitag (19 Uhr) kommt der Nachwuchs des 1. FC Nürnberg ins Vöhlinstadion und am Montag (14 Uhr) spielt der FVI beim FC Pipinsried. Das sind zwei sehr unterschiedliche Gegner: Während bei Nürnberg überwiegend junge und talentierte Spieler auf dem Platz stehen, gibt es bei Pipinsried viele erfahrene Leute, die teilweise auch schon höherklassig gespielt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

