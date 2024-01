Fußball

vor 51 Min.

"Er war einfach unser Kaiser": So erinnern sich Fans aus der Region an Beckenbauer

Beim "Großen Preis für Fußball-Fans" in München erhielt Reinhard Reinöhl aus Oberschönegg (rechts) 2004 von Franz Beckenbauer einen Preis für die Stiftung "Kinder in Uganda".

Plus Fußballfans trauern um Franz Beckenbauer, auch in der Region ist die Anteilnahme groß. Ein Unterallgäuer erzählt von einer persönlichen Begegnung.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Weltweit gehörte Franz Beckenbauer zu den Allergrößten im Fußball. Er wurde unter anderem Weltmeister als Spieler und Trainer, Europameister 1972 und 1974, feierte zahlreiche nationale und internationale erfolge mit dem FC Bayern München und bekam zweimal den Ballon d’Or verliehen. Der Sport ist in tiefer Trauer und in Gedenken an diese sportliche Ausnahmeerscheinung. Auch in der Region erinnert man sich gerne an den „Kaiser“, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstarb.

Der gebürtige Ulmer Uli Hoeneß war einer der Ersten, der sich als langjähriger Begleiter in einer Mitteilung äußerte. Er nannte Beckenbauer „die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte“ und meinte: „Niemand wird ihn jemals erreichen. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte – und ein Geschenk an uns alle.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen