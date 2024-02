Erster Härtetest: Illertissen trifft bei den Stuttgarter Kickers auf den Ex-Trainer

Am Samstag bestreitet der FV Illertissen ein Testspiel bei den Stuttgarter Kickers. Dort gibt es ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern.

Am Samstag (13 Uhr) hat Regionalligist FV Illertissen einen ersten Härtetest zu bewältigen. Der FVI gastiert zum Vorbereitungsspiel beim Tabellenführer der Regionalliga Südwest, den Stuttgarter Kickers.

Die streben unbedingt den Aufstieg in die 3. Liga an, haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Bei diesem Spiel treffen die Illertisser auf eine Reihe von bekannten Gesichtern: Co-Trainer ist mit Sven Ackermann der ehemalige Trainer der zweiten Mannschaft des FVI. Im Kader der Kickers stehen zudem viele ehemalige Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball. Zum Beispiel Luigi Campagna, David Braig, Marcel Schmidts, David Kammerbauer, Lukas Kiefer oder auch Dennis De Sousa Oelsner. Im Kader der Illertisser dürfte erstmals Stürmer Tobias Rühle dabei sein. Auch Emir Sejdovic und David Udogu, die weiteren Neuzugänge, sowie Denis Milic, der aus der eigenen U23 aufgerückt ist, zählen zum Team von Trainer Holger Bachthaler.

Enrique Katsianas Sanchez geht, Franck Tehe kommt nach Illertissen

Am Donnerstagabend wartete der FVI auch noch einmal mit personellen Veränderungen auf. Wenige Stunden vor Ende der Transferperiode wechselte Enrique Katsianas Sanchez zum Regionalligisten TSG Balingen. Der 21-Jährige war erst im Sommer 2023 vom 1. FC Nürnberg II nach Illertissen gekommen und wohnte zuletzt im Raum Ulm. Jetzt bat er den Verein um Vertragsauflösung. Insgesamt stand Enrique Katianas Sanchez in den vergangenen Monaten achtmal für den FVI auf dem Feld, absolvierte 194 Minuten für die erste Mannschaft in der Regionalliga und 130 weitere für die U 23 in der Landesliga Südwest.

Mit dem 21-jährigen Franck Tehe hat sich der FVI stattdessen positionsgetreu verstärkt. Tehe spielt vorwiegend auf der linken Außenbahn. Er trug neun Jahre lang das Trikot des FC Schalke 04, wechselte dann zum ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Die 3. Liga hatte er bereits im Visier, verletzte sich aber vor Vertragsunterschrift und war zuletzt vereinslos. Seitens des FVI heißt es über den Neuzugang: „Er passt ideal zur Philosophie unseres Vereines, junge und talentierte Spieler weiterzuentwickeln und zu fördern.“