Fußball

06:30 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga trifft gut gelaunt auf tiefenentspannt

Plus Der TSV Obenhausen braucht in der Fußball-Bezirksliga dringend Punkte – auch gegen den FC Burlafingen. Doch der hat ein torgefährliches Bruder-Duo in seinen Reihen.

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen wähnt sich bei seinem Unterfangen, den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga sicherzustellen, auf einem guten Weg. Am Sonntag (15 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Jürgen Zwatschek beim FC Burlafingen bestehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen