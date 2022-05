Kampf um den Klassenerhalt: TSV Babenhausen erreicht erstes Etappenziel

Die Fußballer des TSV Babenhausen gewinnen das erste Relegationsspiel gegen Neugablonz dank eines taktischen Schachzugs ihres Trainer Ralf Merk. Jetzt wartet der Kreisliga-Zweite Legau.

Auf dem Weg zum Klassenerhalt in der schwäbischen Bezirksliga müssen die Fußballer des TSV Babenhausen am Ende der Saison noch einmal Schwerstarbeit leisten. Das erste Etappenziel ist erreicht: Vor gut 500 Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter viele lautstarke Fans der Fuggermärktler, wurde in Ronsberg/Ostallgäu der Tabellennachbar BSK Olympia Neugablonz mit 3:2 nach Verlängerung bezwungen. Es war eine Zitterpartie.

Der TSV Babenhausen zeigte eine gute Leistung, lag aber bis zur 84. Minute noch mit 0:2 zurück. Die Unterallgäuer hatten mehr Ballbesitz und agierten in den Zweikämpfen gut, in der Offensive hatten sie jedoch wenig Durchschlagskraft - und der Gegner war eiskalt. Das brachte Babenhausen an den Rand des Abstiegs.

In der Schlussphase wird der Torwart zum Außenstürmer

Neugablonz nutzte die wenigen Chancen durch zwei frühe Treffer in beiden Durchgängen zur Führung. Benjamin Maier (7.) und Mathias Franke (48.) trafen für den BSK. Die Wende gab es dann in der 80. Minute durch einen genialen taktischen Schachzug von Babenhausens Coach Ralf Merk. Marius Staiger wechselte von der Torhüterposition auf Rechtsaußen, Stefan Schlögel kam als zusätzlicher Stürmer. Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis sich Staiger auf der rechten Seite im Laufduell durchsetzte, in die Mitte legte und Schlögel zum 1:2-Anschluss traf. Keine zwei Minuten später war es wieder der 38-jährige Schlögel, der einen Kopfball zum Ausgleich verwandelte.

Der TSV Babenhausen feiert ein schier unglaubliches Comeback im Relegationsspiel gegen den BSK Olympia Neugablonz. Foto: Peter Roth

Die zahlreichen Babenhauser Fans, die ihre Mannschaft trotz des Rückstands unermüdlich antrieben, waren aus dem Häuschen. Schlögel spielte vor zehn Jahren seine letzte komplette Saison in der ersten Mannschaft und ließ sich für die letzten Spiele aufgrund der prekären Situation überreden, nochmals auszuhelfen.

Ein Eigentor des BSK Olympia Neugablonz bringt die Entscheidung

In der Verlängerung war Babenhausen in Überzahl (Sgodzaj sah in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte) die klar bessere Mannschaft. Die Entscheidung fiel in der 102. Minute: Staiger kam nach einer Flanke von Fatih Ademi am kurzen Pfosten an den Ball. Dorijan Ozvalds Rettungsversuch war vergeblich, er lenkte die Kugel ins eigene Netz. In der Folge ließ der TSV zahlreiche Chancen ungenutzt. Nach Spielende feierten die Fuggermärktler auf dem Ronsberger Rasen das sensationelle Comeback ihres Teams. Nun wollen sie den Schwung in die nächste Partie am Samstag gegen den Kreisliga-Zweiten TSV Legau mitnehmen. Anpfiff ist um 18 Uhr auf dem Sportgelände des FC Heimertingen. Selbst ein Sieg in diesem Duell reicht aber noch nicht aus: Eine Entscheidung über den Klassenerhalt fällt erst am Mittwoch, 1. Juni. Dann trifft der Sieger dieses Spiels auf den Gewinner der Partie TSV Dinkelscherben gegen TSV Lautrach-Illerbeuren.