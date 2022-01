Fußball

So geht es für Illertissens Semir Telalovic bei Borussia Mönchengladbach weiter

Hier will Semir Telalovic künftig Tore schießen. In Mönchengladbach wohnt der 22-Jährige direkt am Stadion.

Plus Semir Telalovic trainiert schon 48 Stunden nach seinem Abschied vom FV Illertissen zum ersten Mal mit der U23 von Borussia Mönchengladbach. Was er zum Wechsel sagt.

Von Stephan Schöttl

Semir Telalovic hat mit seinen vielen Toren für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern die namhaften Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Der TSV 1860 München war interessiert, Zweitligist 1. FC Nürnberg auch. Bei Erzgebirge Aue hatte der 22-jährige Stürmer Ende vergangenen Jahres sogar ein Probetraining absolviert. Doch jetzt zieht es Telalovic in den Westen, zu Borussia Mönchengladbach. Was der Stürmer und sein neuer Klub über den Wechsel sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

