Kim Bui in Dietenheim: Der Turn-Nachwuchs lernt von einer der Besten

Sieht sehr gut aus, aber es geht immer noch besser. Die Weltklasseturnerin Kim Bui (links) gab in Dietenheim ihr Wissen und ihr Können gerne an den Nachwuchs weiter.

Plus Kim Bui hat an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilgenommen, jetzt gibt sie den Buben und Mädchen in Dietenheim Tipps. Die sind begeistert.

Von Wilhelm Schmid

Dreimal war sie bei Olympischen Spielen, achtmal bei Weltmeisterschaften, elfmal bei Europameisterschaften, stets mit guten Platzierungen, dazu kommen stolze 25 deutsche Meistertitel in Einzel- und Mannschaftswertung – die Erfolgsliste der Stuttgarter Turnerin Kim Bui ließe sich noch fortsetzen. Die in Tübingen geborene Tochter eines Laoten und einer Vietnamesin krönte ihre Karriere vor wenigen Wochen bei den European Championships in München mit der Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Jetzt war die 33-Jährige in Dietenheim bei der Eröffnung zum bundesweiten „Tag des Kinderturnens“, um ein wenig von ihrem Wissen und Können weiterzugeben.

