Autos stoßen zusammen: Drei Menschen werden verletzt

Eine Fahranfängerin verliert auf der Straße zwischen Tiefenbach und Gannertshofen die Kontrolle über ihr Auto. Der Skoda erfasst einen entgegenkommenden Golf.

Nicht angepasste Geschwindigkeit war nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße NU15 zwischen Tiefenbach und Gannertshofen ereignet hat.

Eine 19-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Skoda von Tiefenbach in Richtung Gannertshofen unterwegs, dabei geriet sie nach zwei Kurven vor der Kleinen Roth mit dem Wagen ins Schleudern. Sie verzog dann ihr Lenkrad, das Auto schlitterte über die Fahrbahn. Dabei erfasste der Skoda kurz vor der Rothbrücke zwischen den Leitplanken einen entgegenkommenden VW Golf. Auch dieser Wagen war mit einer 19-jährigen Fahrerin sowie einer Beifahrerin besetzt.

Die Feuerwehren Buch und Weißenhorn wurden an die Unfallstelle gerufen

Drei der vier Personen wurden bei dem Unfall leicht bis mittelschwer verletzt, zwei von ihnen wurden in eine Klinik eingeliefert. Nachdem zunächst auch von eingeklemmten Personen die Rede war, wurden neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Buch und Weißenhorn an die Unfallstelle gerufen, während die Wehren aus Gannertshofen und Tiefenbach jeweils an ihren Ortsausgängen die Kreisstraße sperrten. Für die polizeiliche Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten blieb die Straße rund eineinhalb Stunden lang gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit rund 25.000 Euro angegeben. (wis)