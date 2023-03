TTC Neu-Ulm: Die Jobsuche im Tischtennis wird schwierig

Nach der Abmeldung aus der Bundesliga ist das Derby gegen Ochsenhausen das letzte für den TTC Neu-Ulm.

Das vorletzte Heimspiel des TTC Neu-Ulm am Samstag ist gleichzeitig das letzte Derby in der Tischtennis-Bundesliga: Der oberschwäbische Konkurrent TTF Liebherr Ochsenhausen kommt zu ungewohnter Zeit nach Pfaffenhofen. Spielbeginn ist schon um 11.30 Uhr.

Rein sportlich gesehen sind die Voraussetzungen für die beiden Teams höchst unterschiedlich: Die Gäste wollen ihren dritten Tabellenplatz festigen und haben mit Blick auf die im Vorjahr knapp verpassten Play-offs nichts zu verschenken. Für das junge TTC-Trio geht es demgegenüber nach dem bereits sicheren Rückzug aus der Liga nur noch um die viel zitierte goldene Ananas, für die einzelnen Spieler allerdings um mehr. Trainer Dimitrij Mazunov weiß um die Bedeutung für den Marktwert seiner Schützlinge: „Es ist eine wichtige Partie für ihr eigenes Image.“ Die Stellensuche der drei Russen hat begonnen, in den kommenden Wochen werden die Weichen für die kommende Saison gestellt.

TTC Neu-Ulm spielt gegen Ochsenhausen

„Bei Wowa Sidorenko habe ich keine Bedenken“, sagt der TTC-Trainer. Schwieriger könnte sich die Jobsuche aufgrund der aktuellen Bilanzen für Maksim Grebnev und Lev Katsman gestalten. 14:9 Siege stehen für Sidorenko zu Buche, Grebnev steht bei 6:9 und Katsman hat nur drei von 18 Einzeln gewonnen. Zudem sind die Wechselmöglichkeiten eingeschränkt: Nur elf Klubs wollen eine Bundesliga-Lizenz für die nächste Saison. Auch deswegen bedauert der Ochsenhauser Präsident Kristijan Pejinovic den Neu-Ulmer Rückzug aus dem Oberhaus: „Wir können uns darüber nicht freuen. Neben Grünwettersbach und mit Abstrichen Bad Königshofen ist der TTC Neu-Ulm momentan noch der einzige Klub praktisch um die Ecke“, sagte der seit 2012 amtierende Vereinschef im Gespräch mit unserer Redaktion. Der TTF-Präsident erinnerte zudem an „immer spannende und attraktive Derbys“. Zumeist mit dem besseren Ende für seine Mannschaft. Richtig schmerzhaft für sein Team war nur die Halbfinal-Niederlage im Januar beim „Final Four“. Er rechne auch im kommenden Jahr mit der Pokalendrunde in der Neu-Ulmer Arena, so Pejinovic weiter: „Dann eben ohne den Titelverteidiger.“

Während sich bei den Gastgebern am Samstag das Team mangels Alternativen selbst aufstellt, hat TTF-Trainer Fu Yong wohl die Qual der Wahl. Vor allem mit den Franzosen Simon Gauzy und Can Akkuzu sowie dem spanischen Meister Alvaro Robles stehen drei spielstarke und erfahrene Akteure parat, wo möglich auch wieder Kanak Jha. Präsident Pejinovic rechnet mit einer Rückkehr des US-Amerikaners an die Platte. Der ist in der Liga bislang unbesiegt, er war in der Rückrunde freilich wegen versäumter Dopingkontrollen bis zuletzt gesperrt.