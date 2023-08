Auto schleudert bei Unterroth über einen Acker

Ein Autofahrer verliert am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann wird bei dem Unfall zwischen Illertissen und Unterroth schwer verletzt.

Mittelschwere Verletzungen erlitt nach erster Einschätzung der 54-jährige Fahrer eines VW-Polos, der am Samstagabend kurz vor 21 Uhr auf der Kreisstraße NU5 zwischen Illertissen und Unterroth, von Illertissen kommend, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Nach 70 bis 80 Metern Schleuderfahrt durch einen abgeernteten Acker überschlug sich das Fahrzeug so, dass es gut 30 Meter von der Straße entfernt wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Fahrers und brachte ihn in eine Klinik.

Unfall bei Unterroth: Am Auto entsteht Totalschaden

Die Feuerwehr Illertissen sperrte die Straße zwischen der Einfahrt ins Gewerbegebiet Leitschäcker und der Abzweigung nach Jedesheim, leuchtete die Unfallstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme aus und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Die Polizei schätzt den Totalschaden am Auto vorläufig auf rund 5000 Euro. (wis)