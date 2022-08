Unfall nach Überholversuch endet mit einem Verletzten

Während ein 55-Jähriger bei Unterroth überholen will, biegt der andere Fahrer links ab. Der Überholende kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich.

Unfall nach Überholen bei Unterroth: Ein 42-Jähriger war mit seinem Auto am Sonntagmittag auf der Straße von Unterroth in Richtung Oberroth unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 55-Jähriger mit seiner 51-jährigen Beifahrerin ebenfalls in südlicher Richtung. Nach Angaben der Polizei setzte der Hintermann etwa auf Höhe Schalkshofen zum Überholen an. Kurz darauf wollte der 42-Jährige jedoch nach links abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der überholende 55-Jährige kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, drehte sich und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Er klagte danach über leichte Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die anderen beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Auto des Überholers wurde die komplette rechte Fahrzeugseite eingedellt, der Sachschaden an diesem Auto wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Beim Auto des Überholten wurde die vordere linke Ecke eingedrückt und die gesamte Frontstoßstange abgerissen: 5000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (AZ)