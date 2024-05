Ehepaar muss für Doppelmord von Altenstadt lebenslang in Haft

Im Prozess um den Doppelmord von Altenstadt ist das Urteil gefallen. Das Schwurgericht in Memmingen verurteilte das Ehepaar zu lebenslanger Haft – und dabei bleibt es nicht.

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord an einem Paar in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) ist am Donnerstag das Urteil gefallen – und es ist das härtestmögliche Urteil für das angeklagte Ehepaar. Das Schwurgericht in Memmingen folgte den Forderungen der Staatsanwaltschaft und verhängte gegen den 38-Jährigen und seine 33 Jahre alte Ehefrau lebenslange Haft. Zudem sah das Gericht die besondere Schwere der Schuld bei den beiden. Eine Entlassung aus der Haft vor Verbüßung der maximalen Freiheitsstrafe von 15 Jahren ist also nicht möglich.

8 Bilder Doppelmord in Altenstadt: Die Fotos vom Prozessauftakt am Landgericht Memmingen Foto: Karl-josef Hildenbrand

Dem Ehepaar war vorgeworfen worden, gemeinschaftlich den im Nachbarhaus wohnenden Vater des 38-Jährigen und dessen Partnerin getötet zu haben. Ein 33 Jahre alter Freund des Paares aus Albstadt in Baden-Württemberg (Zollernalbkreis) soll bei dem Verbrechen geholfen haben, ohne selbst am Tatort gewesen zu sein. Für ihn hat der Staatsanwalt wegen Beihilfe knapp vier Jahre Haft verlangt. Am Ende verurteile ihn das Gericht zu drei Jahren und zehn Monaten Haft.

Verteidiger beantragen zwölf Jahre hat für den Doppelmord in Altenstadt

Die beiden Hauptangeklagten hatten zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen. Später hat der Sohn eingeräumt, den Vater und dessen Partnerin getötet zu haben. Seine Ehefrau sei aber nicht dabei gewesen. Die Verteidigung des 38-Jährigen hat zwölf Jahre Haft wegen Totschlags und Körperverletzung mit Todesfolge beantragt. Die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten haben auf Freisprüche plädiert. Die Strafkammer hatte seit Januar den Fall verhandelt. (AZ)

