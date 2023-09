Aquaplaning und technische Probleme führen zu drei Unfällen auf der A7

Auf der Höhe von Vöhringen sind am Dienstag unabhängig voneinander drei Autos von der Autobahn abgekommen. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt.

Insgesamt drei Autofahrer haben am Dienstag auf der Autobahn auf Höhe von Vöhringen die Kontrolle über ihre Autos verloren. Ein 18-Jähriger wurde leicht verletzt, außerdem entstand hoher Sachschaden. Zwei dieser Unfälle ereigneten sich auf regennasser Fahrbahn.

Dem Polizeibericht zufolge befuhr der 18-Jährige am Dienstagnachmittag die A7 in Richtung Füssen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahranfänger technische Probleme mit dem Fahrzeug und kam deswegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Auto mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden bei diesem Unfall schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf 10.000 Euro.

Im Gewitterschauer kommt es zu zwei weiteren Unfällen

Während eines Gewitters, unmittelbar nach dem Einsetzen des Regens, passierte am Dienstagabend der nächste Unfall. Ein 51-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls in Fahrtrichtung Füssen. Wegen Aquaplanings verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen kollidierte mit der rechten und der linken Schutzplanke. Auch dieses Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 51-Jährige blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein, da der Autofahrer seine Geschwindigkeit offensichtlichnicht an Witterungsverhältnisse angepasst hatte.

Ebenfalls auf regennasser Fahrbahn verlor ein 19 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Vöhringen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet dem Polizeibericht zufolge ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Wildschutzzaun. Auch dieser Fahrer hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. . Den Sachschaden beziffert die Autobahnpolizei Memmingen auf etwa 3000 Euro, der Schaden am Wildschutzzaun beläuft sich auf etwa 750 Euro. Weil auch dieser Mann nach Ansicht der Polizei zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs war, wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)