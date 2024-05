Freilaufende Rinder: A7 bei Vöhringen gesperrt

Weil sich drei frei laufende Rinder auf der Autobahn befinden, ist die A7 in Richtung Füssen aktuell zwischen Vöhringen und Illertissen gesperrt.

Die A7 ist in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen in beide Richtungen gesperrt, Polizeiautos stehen quer über allen Spuren. Zuvor war die Autobahn erst in Richtung Süden und dann in Richtung Norden gesperrt. Grund sind freilaufende Rinder.

Die Polizei hatte vermeldet, dass drei Rinder auf der Fahrbahn unterwegs sind. Ein Tier befand sich im Mittelstreifen. Die Autobahnmeisterei schraubte Leitplanken ab, ein Landwirt holte es ab und verlud es auf einem Viehanhänger. Ein weiteres Tier hält sich offenbar auf dem Parkplatz Tannengarten auf, es soll nun eingefangen werden. (AZ)

Weitere Informationen folgen.