Weißenhorn

16:55 Uhr

Einbruch bei Westfalen: Diebe stehlen Gasflaschen im Wert von etwa 360.000 Euro

Plus In einer nächtlichen Aktion entwenden Unbekannte knapp 500 Gasflaschen in Weißenhorn. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Von Jens Noll

Noch bevor die Polizei die Tat offiziell vermeldet hat, war der spektakuläre Diebstahl am Wochenende schon Gesprächsthema im Rothtal-Stadion. Bei der Firma Westfalen im Gewerbegebiet von Weißenhorn haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag im großen Stil Gasflaschen entwendet. Die Diebe hätten zunächst das Werkstor aufgeflext, heißt es, dann die Gasflaschen eingeladen und vermutlich mit Lastwagen abtransportiert. Der Wert der Beute soll sich auf 360.000 Euro belaufen. Ein Sprecher der Polizei kann zwar auf Nachfrage nicht alle diese Informationen konkret bestätigen. Aber der Beuteschaden liege in dem Bereich, sagt er. Das Vorgehen der Täter und ihr Fokus auf eine bestimmte Sorte Gas sprechen nach Ansicht der Polizei dafür, dass der Diebstahl sehr gezielt und gut organisiert erfolgte.

Während die ein oder andere Person nun an aufsehenerregende Einbrüche und Kriminalfälle denken mag, ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten da standesgemäß etwas zurückhaltender. Der Polizeibericht liest sich recht nüchtern. Demnach ereignete sich der Einbruch am vergangenen Freitag unmittelbar nach Mitternacht. Mehrere Personen kletterten zunächst über den Zaun des Firmengeländes an der Daimlerstraße. Dann öffneten sie gewaltsam ein Zufahrtstor, sodass zwei Transporter einfahren konnten. "Ziel der Täterschaft waren Gasflaschen, die in Metallkörben im Außenbereich gelagert waren", schreibt die Polizei. Knapp 500 dieser Flaschen luden die Eindringlinge auf. Doch dann wurden sie von einem Mitarbeiter überrascht - und ergriffen die Flucht.

