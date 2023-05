Weißenhorn

17:00 Uhr

Neue Straßensperrung in Weißenhorn: So lief der Verkehr am ersten Tag

Plus Am Montagmorgen haben Bauarbeiten auf der Ulmer Straße in Weißenhorn begonnen. Größere Verkehrsprobleme sind nach Angaben der Polizei aber ausgeblieben.

Von Jens Noll

Man kann sich ärgern über die nächste Baustelle in der Stadt oder es mit Humor nehmen. Seit Montagmorgen müssen zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Weißenhorn einen Umweg nehmen, um an ihr Ziel zu gelangen. Weil die Fahrbahndecke erneuert wird, ist nämlich ein Teil der Ulmer Straße gesperrt. Die Auswirkungen waren auch Thema in den sozialen Netzwerken. Der Ärger hielt sich aber in Grenzen.

"Im Städtle überall Stau", schrieb ein Nutzer auf Facebook, "war auch zu erwarten". Eine Frau fragte, wie lange die Straße gesperrt sei. Und ein Mann postete einen ironischen Kommentar: "Endlich was los im Städtle." Auch wenn die Bauarbeiten auf der Straße zwischen der nördlichen Einfahrt ins Weißenhorner Gewerbegebiet und dem Kreisverkehr Ulmer Straße/Herzog-Georg-Straße zu Behinderungen geführt haben – ein Verkehrschaos ist nach Angaben der Weißenhorner Polizei ausgeblieben. "Größere Probleme haben wir noch nicht gehabt", sagte Erwin Zanker, der stellvertretende Inspektionsleiter, am Nachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch im Rathaus gingen keine massiven Beschwerden ein.

