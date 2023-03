Weißenhorn

Stimmen zum Haushalt 2023: Freude über die Zahlen und weitere Wünsche

Mehrere Fraktionssprecher lobten in ihren Haushaltsreden den Schrannenmarkt in Weißenhorn als tolle Initiative zur Belebung der Innenstadt. Doch es sei noch mehr zu tun.

Von Jens Noll

Der Etat für 2023 steht: Einstimmig hat der Weißenhorner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Wie in den Nachbarkommunen auch stellt das Zahlenwerk einen neuen Rekord auf: Heuer belaufen sich die städtischen Einnahmen und Ausgaben auf knapp 69 Millionen Euro. In ihren Haushaltsreden brachten die Sprecher und eine Sprecherin der Fraktionen ihre Freude über die gute finanzielle Situation der Fuggerstadt zum Ausdruck. Es kamen aber auch kritische Anmerkungen zur Sprache - und weitere Wünsche.

Herbert Richter ( SPD) verwies auf stetig steigende Ausgaben in der Verwaltung. Auch die prognostizierten Personalausgaben zum Beispiel erreichen mit rund 14,6 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Daneben erfordere der Unterhalt von städtischen Gebäuden und neu geschaffenen Einrichtungen zunehmende Finanzmittel, sagte Richter. Mehr als vier Millionen Euro seien allein für den Bauunterhalt vorgesehen. Der Sozialdemokrat plädierte dafür, auf die seit Jahren gelebte und bewährte Praxis zu setzen. Denn in Weißenhorn habe es sich stets als der beste Weg gezeigt, mit Überlegung und Bedacht an die Dinge heranzugehen, anstatt vorschnelle Entscheidungen zu treffen, fügte er hinzu.

