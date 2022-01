Weißenhorn

vor 26 Min.

Video auf Damen-Toilette bei Silvesterparty: 26-Jähriger zeigt sich selbst an

Plus Eine Frau wird auf einer privaten Silvesterparty heimlich gefilmt. Ein Tatverdächtiger hat sich nun im Nachgang selbst angezeigt. Was ist über den Vorfall noch bekannt?

Von Michael Kroha

Die Vorstellung ist mehr als bizarr: Es ist Silvester. Man will einen netten Abend auf einer Party mit leckerem Essen und im Kreis von Bekannten, vielleicht sogar guten Freunden verbringen. Doch dann passiert etwas, was man eigentlich niemals erleben möchte: Man wird auf der Toilette von einem versteckten Unbekannten gefilmt. Im Raum Weißenhorn soll das nach Polizeiangaben nun einer Frau auf einer privaten Feier passiert sein. Ein Verdächtiger habe den Vorfall bereits eingeräumt. Was ist über das Geschehene noch bekannt?

