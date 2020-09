10:47 Uhr

Bezirksliga: Schiri-Fehler bringt FC Günzburg um verdienten Punkt

Plus Lange hält der FC Günzburg das Spiel gegen Spitzenreiter TSV Gersthofen offen. Dass es am Ende nicht reicht, liegt auch am Schiedsrichter.

Von Alexander Sing

Es gibt dankbarere Aufgaben für eine Fußballmannschaft, als die Heimpremiere nach dem Restart gegen den Spitzenreiter der Liga zu geben. Bezirksligist FC Günzburg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Im Gegenteil, über weite Strecken des Spiels war man mit dem TSV Gersthofen auf Augenhöhe. Am Schluss geht der FCG dennoch als unglücklicher Verlierer mit 2:3 (2:2) vom Platz.

Es läuft die 89. Minute. Beim Stand von 2:2 fährt der Gast kurz vor Schluss einen Angriff über außen. Günzburgs Außenverteidiger Barbaro Casamayor-Bell stellt sich in den Weg, TSV-Angreifer Ibrahim Neziri behilft sich mit einem Foul. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Raphael Fickler bleibt stumm. Neziri kann frei aufs Tor zulaufen und einschieben, FCG-Keeper Fabian Kuchenbaur ist ohne Abwehrchance.

FC Günzburg gegen TSV Gersthofen mit torreicher erster Hälfte

Günzburgs sportlicher Leiter Steffen Hasenfus findet deutliche Worte: "Der Schiedsrichter hat uns um einen Punkt gebracht. Dass er das Foul nicht gepfiffen hat, war ein Fehler. Das hat er hinterher selbst zugegeben." Dennoch ist Hasenfus zufrieden ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft. 90 Minuten habe man komplett auf Augenhöhe mit dem Meisterschaftsanwärter gespielt und zeitweise sogar den Sieg vor Augen gehabt.

Besonders torreich ging es in der ersten Halbzeit zu. Bereits nach neun Minuten fand ein abgefälschter Kullerball nach einem Standard den Weg ins Günzburger Tor zum 1:0 für die Gäste. Torschütze war Ferkan Secgin. Der FCG glich seinerseits nach einem von Max Lamatsch herausgeholten Eckball durch Benjamin Wahl aus (20.). Mit Wiederanpfiff ging dann Gersthofen wieder in Führung. Sportleiter Hasenfus bezeichnet es als einen "klassischen FCG-Fehler". Während die Günzburger mit den Gedanken wohl noch beim Ausgleich waren, marschierte Gersthofens Manuel Lippe quasi von der Mittellinie durch und traf zum 2:1 (21.). Günzburg antwortete kurz vor der Pause mit einem schön herausgespielten Treffer. Innenverteidiger Nico Hepp eroberte den Ball und schickte Barbaro Casamayor-Bell mit einem langen Pass über die Außenbahn. Der 21-Jährige nahm den Ball perfekt an und traf ins kurze Eck.

Bezirksliga Schwaben Nord: Als nächstes muss der FC Günzburg zum FC Stätzling

Nach Wiederanpfiff hatte Günzburg die klareren Chancen, allein Stürmer Max Lamatsch kam auf zwei hundertprozentige Möglichkeiten, die er laut Hasenfus "eigentlich blind macht". Doch der FCG verpasste die Führung und wurde am Ende um den Punkt gebracht. "Wir haben trotzdem ein mega Spiel gemacht", tröstete Hasenfus danach seine Mannschaft. "Wenn wir diese Leistung weiter so abrufen können, mache ich mir um den Klassenerhalt keine großen Sorgen."

Die nächste Chance, sich zu beweisen, haben die Günzburger am nächsten Sonntag. Dann müssen sie auswärts beim FC Stätzling ran.

