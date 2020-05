15:19 Uhr

Corona: „Dies kann ein Neuanfang sein“

Warum Peter Vohle aus Thannhausen gerade jetzt in der Corona-Zeit auf die Zuversicht setzt

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Diesmal: Peter Vohle aus Thannhausen, der vielen durch sein umfassendes soziales Engagement für die Rotarier bekannt ist.

Das Gymnasium in Ursberg ist geschlossen und zwei wissbegierige Enkel halten über PC Kontakt zur Schule und zu den Freunden. Die Eltern im Homeoffice und Kurzarbeit. Zwei Enkelkinder leben in Kanada. Auch dort ist die Schule geschlossen und bleibt auch bis nach den Sommerferien verwaist.

Der Kontakt via Social Media zu den Enkeln

Wie gut, dass es Skype gibt. Es ist ja so leicht geworden, einfach mal Hallo zu sagen. Die Kontakte werden mehr und mehr, was Oma und Opa besonders guttut. Ich denke, auch den Enkelkindern.

Durch die tägliche Radtour mit dem Hund unserer Tochter kommen meine Frau und ich ausreichend an die frische Luft und haben keinen Grund zu klagen. Seit 2011 bin ich Rotarier beim Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel in Thannhausen. Eine der schönen Sachen ist das wöchentliche Treffen mit den Rotarischen Freunden/innen. Vorträge, lebhafte Diskussionen und gemeinsames Essen sind Grundlage einer freundschaftlichen Beziehung untereinander. Seit es keine physischen Treffen mehr gibt, haben wir gelernt, mit Zoom ein Treffen zu organisieren. Nach einer Lernphase treffen sich nun wöchentlich die Rotarischen Freunde/innen am Bildschirm und behalten so ihren Kontakt.

Rotary und der Kampf gegen Kinderlähmung

Die größte Aufgabe der weltweit operierenden Rotarier ist der Kampf gegen Kinderlähmung. Rotary und Partnerorganisationen haben sich zur Aufgabe gestellt, jedem Kind auf der Welt eine Impfung gegen Kinderlähmung zu ermöglichen und weltweit diese Krankheit auszurotten. Bisher konnten zwei Milliarden Kinder immunisiert, fünf Millionen Behinderungen erspart und 250 000 Todesfälle verhindert werden. Das Leben mit der Pandemie ist also kein Fremdwort für mich/uns. Covid-19 hat uns alle bis ins Herz getroffen. Wir werden alle, bis es eine Impfung gibt, damit leben müssen. Aber warum nicht einmal das Positive sehen. Die Welt nach Corona wird nicht mehr dieselbe sein. Zum Glück. Neues Denken wird zu neuen Möglichkeiten führen. Der Mensch und das Füreinander werden wieder im Fokus der Aufmerksamkeit stehen – in einer guten Zukunft. Wir wundern uns nicht, dass die sozialen Verzichte, die jeder leisten muss, selten zu Vereinsamung führen. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlt man sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt gekommen ist.

Paradoxerweise erzeugt die körperliche Distanz, die das Virus erzwingt, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind zusammengerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Mitten im Shutdown laufen wir durch Wälder, Parks oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern kann ein Neuanfang sein. Manchmal ist es der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunftssinn wieder freisetzt. Auch mit Zuversicht wäre schon viel gewonnen. Zuversichtliche Menschen erkennt man daran, dass sie etwas für möglich halten, was sie selber mitgestalten. Also auch eine bessere Zukunft. Zuversicht ist reifer, erwachsener Optimismus, nicht blauäugig, sondern motivierend. Man traut sich etwas zu und damit verändert man die Welt, statt sich vor ihr zu fürchten. Also, packen wir es an. Man kann über die getroffenen Maßnahmen der in Landes- und Bundesregierung verantwortlichen Personen streiten, aber eines ist sicher, wir fühlen uns gut aufgehoben. Keiner darf glauben, die Pandemie sei vorüber. Es hängt von uns ab, wie wir mit der Situation umgehen. Covid-19 wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Nun freuen wir uns, wie viele andere auch, dass ab dieser Woche wieder etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Das Leben bekommt wieder etwas mehr Inhalt, wenn auch ab und zu mit Mund- und Nasenschutz. Als Golfer freue ich mich natürlich über die Öffnung unserer wunderbaren Anlage auf Schloss Klingenburg. Alles etwas eingeschränkt, aber … es geht wieder los. (zg)

Peter Vohle ist Jahrgang 1946, verheiratet mit Ulrike Vohle, zwei Kinder und vier Enkel. Wohnhaft seit 2011 in Thannhausen. Der Hotelbetriebswirt ist seit mehr als 14 Jahren Geschäftsführer des ersten großen Freizeitparks in Deutschland.

Themen folgen