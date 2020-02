24.02.2020

Der gemeinsame Bauhof ist ihm wichtig

In Aletshausen tritt Georg Duscher wieder an

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten möchten wir in den kommenden Tagen im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vorstellen. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute stellen wir Georg Duscher vor, der in Aletshausen wieder kandidiert.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Duscher: Wenn die Bürger der Gemeinde mit meiner bisherigen Arbeit zufrieden waren, können Sie mir gern wieder Ihre Stimme geben. Ich werde mich nach wie vor für die Belange unserer Gemeinde mit allen Ortsteilen einsetzen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Duscher: Neben gemeindlichen Bauplätzen für meine Bürger in der Gemeinde ist mir die Realisierung eines gemeinsamen Bauhofes in der VG Krumbach eines der wichtigsten Projekte.

Was geht Ihnen bei der Kommunalpolitik auf die Nerven?

Duscher: Die immer noch mehr werdende Bürokratie im Bereich Datenschutz und Dokumentationen.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Duscher: Es gibt bei uns in allen Ortsteilen wunderschöne Plätze mit Blick in unser Kammel- und Mindeltal und die ganze Gebirgskette. Ein Lieblingsort ist der Begegnungsplatz Kammelerlebnis, der nur ein Katzensprung von meinem Zuhause entfernt ist. Ansonsten sitze ich auch gerne unter meinem Apfelbaum im Vorgarten bei einer Tasse Kaffee mit der ganzen Familie inklusive Enkel zusammen.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Duscher: Eine große Person für mich war immer der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der immer sehr klare Worte in jeder Situation parat hatte und auch die Zukunft insgesamt gut einschätzen konnte.

