Ein bisschen wie einst bei Stoiber

Warum sich die Reform der Landwirtschaftsämter in Krumbach und Mindelheim in den kommenden Wochen zu einem politischen Grabenkampf entwickeln könnte

Die Regierungserklärung des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im Jahr 2003? An die werden sich vermutlich nur noch wenige erinnern. 2003, das ist ja auch schon eine Weile her. Auch die Mehrheitsverhältnisse im Landtag waren damals noch ganz anders. Die CSU hatte eine Zweidrittelmehrheit, und mit dieser Mehrheit hinter sich verkündete Stoiber eine Verwaltungsreform, die es in sich hatte und die Bayerns Behördenlandschaft an nicht wenigen Standorten regelrecht „durchschütteln“ sollte. Maßgeblich betroffen war die „Behördenstadt“ Krumbach, die nach einem durchaus harten politischen Gerangel dann aber noch glimpflich davonkam.

Parallelen zu Stoibers Reform ab 2003

Die Reform der für die Landwirtschaft zuständigen bayerischen Ämter, die CSU-Ministerin Michaela Kaniber jetzt auf den Weg gebracht hat, ist in der Dimension mit Stoibers Plänen natürlich nicht vergleichbar. Doch im Ablauf der politischen Diskussion sind bereits jetzt so manche bemerkenswerte Parallelen sichtbar. Für die kommenden Wochen und Monaten ist mit so manchem politischen Grabenkampf zu rechnen.

Dabei rücken in der Region die Städte Krumbach und Mindelheim in den Mittelpunkt. Zusammengelegt werden sollen die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach und Mindelheim. Zunächst gleichberechtigt sollen die Standorte sein, die Frage der künftigen Leitung ist offen – noch. Wo wird die Zentrale des neuen Amtes sein? Und wer wird Chef? Krumbach scheint da keine schlechten Karten zu haben. Es ist das deutlich größere Amt, rund 85 Mitarbeiter sind ihm zugeordnet, bei Mindelheim sind es nur etwa 45.

Stimmen für einen Sitz in Mindelheim

Doch bereits jetzt gibt es im landwirtschaftlich stark geprägten Unterallgäu (einer der rinderreichsten Landkreise Bayerns) selbstbewusste Stimmen für einen Sitz in Mindelheim. Zudem würde Mindelheim durch die Reform seine Landwirtschaftsschule ab 2022 verlieren. Für den Erhalt der Schule (es geht um eine Größenordnung von rund 20 bis 30 Schülern) gibt es durchaus gute Gründe, da durch ihre Schließung eine regionale Lücke im schulischen Angebot entstehen würde. Aber das ist nur ein Teilaspekt der aktuellen Debatte um die neue Ämterstruktur.

Warum hat das Krumbacher Amt seine heutige Größe erreicht?

Krumbach als Amt größer als Mindelheim? Wie kam das zustande? Auch dies ist ein Ergebnis der erbitterten Behördendiskussion vor vielen Jahren. Seit 2007 ist das Krumbacher Amt auch für den Nachbarlandkreis Neu-Ulm zuständig. Nicht wenige brachten diese Neuausrichtung seinerzeit mit einem geschickten politischen Handeln des erfahrenen und gut vernetzten CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter in Verbindung. Im Unterallgäu setzen sich seine CSU-Parteifreunde, die Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer und Klaus Holetschek, nun für den Landwirtschaftsstandort Mindelheim ein. Flankiert werden sie dabei vom neuen Unterallgäuer Landrat Alex Eder. Eder gelang bekanntlich bei der Landratsstichwahl im März ein Erdrutschsieg – mit 80,1 Prozent gegen CSU-Kandidat Rainer Schaal. Sauter, Pschierer, Holetschek, Eder: Diese Namen wird man bei den politischen Debatten, die jetzt in Sachen Landwirtschaft kommen, wohl noch öfter lesen.

